Milik paga la brutta prova di ieri, pagelle disastrose per lui (Di giovedì 16 luglio 2020) Quella che ci è andata più leggera è stata La Gazzetta dello Sport con un 5 con una breve frase: 'si muove tanto, ma non tira'. Il Corriere dello Sport invece gli affibbia un 4,5 e rimarca il fatto ... Leggi su 100x100napoli

MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Milik ed una prestazione che non lascerà ricordi piacevoli. - 100x100Napoli : #Milik ed una prestazione che non lascerà ricordi piacevoli. - Chiedonoperme : RT @RafMorl: @AndreaTiberio7 Chi te lo paga Milik 50 milioni ad un anno dalla scadenza ? Chiedo per un amico - RafMorl : @AndreaTiberio7 Chi te lo paga Milik 50 milioni ad un anno dalla scadenza ? Chiedo per un amico - AmedeoCangiano : @enzogoku69 @SpudFNVPN per me resta perchè nessuno paga 80/90 mln per un 29 enne! Io con kk creo l'ossatura per una… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik paga Milik paga la brutta prova di ieri, pagelle disastrose per lui 100x100 Napoli Milik stasera spettatore non pagante: solo 25 tocchi. E il 52% di passaggi sbagliati

Prestazione da cancellare per Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli schierato questa sera dal primo minuto da Gennaro Gattuso nella sfida pareggiata 1-1 contro il Bologna e sostituito poco dopo l’or ...

Gazzetta - Roma su Milik se parte Dzeko: anche Under nell'affare, le cifre

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "I giallorossi conterrebbero di ridurre le pretese, pagando il grosso della cifra inserendo ... Anche sul Corriere di Roma si parla di Arkadiusz ...

Prestazione da cancellare per Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli schierato questa sera dal primo minuto da Gennaro Gattuso nella sfida pareggiata 1-1 contro il Bologna e sostituito poco dopo l’or ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "I giallorossi conterrebbero di ridurre le pretese, pagando il grosso della cifra inserendo ... Anche sul Corriere di Roma si parla di Arkadiusz ...