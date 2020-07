Lille, il dg Ingla: “Osimhen ha fatto la sua scelta, trattativa col Napoli all’ultima fase” (Di giovedì 16 luglio 2020) Viktor Osimhen ad un passo dalla firma con il Napoli. Lo ha confermato il direttore generale del Lille, Marc Ingla, che in conferenza stampa ha spiegato: “Siamo nell’ultima fase della trattativa, il giocatore ha fatto la sua scelta. È un rimpianto vederlo partire, ma dobbiamo essere consapevoli della forza del mercato“. “Non dobbiamo considerare solo l’importo del trasferimento (il Lille ha chiesto 81 milioni di euro, il Napoli vorrebbe inserire Adam Ounas), ma anche lo stipendio che viene offerto al giocatore e in questo senso noi non siamo una destinazione finale” ha aggiunto Ingla, “con noi, i giocatori prosperano. Noi usiamo il loro talento e costruiamo anche le loro carriere. ... Leggi su sportface

