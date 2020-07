Lecce-Fiorentina 1-3, Ribery: “Grande partita di tutti, sono contento per Chiesa” (Di giovedì 16 luglio 2020) Franck Ribery ha parlato nel post-partita di Lecce-Fiorentina 1-3, valevole per la trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020. L’attaccante viola ha esaltato la prestazione dei suoi compagni, che hanno ottenuto tre punti pesanti per risalire in classifica: “Abbiamo fatto una grande gara con tutto il gruppo, questa con il Lecce non era una gara come le altre e vincere era fondamentale – spiega il francese ex Bayern – Ho parlato alla squadra prima della partita e ho detto che avremmo dovuto fare tante cose. Abbiamo meritato i tre punti ma adesso abbiamo un’altra partita molto importante, per questo quando ho visto che Pezzella non stava bene a fine primo tempo gli ho detto di non rischiare.” Parole da vero leader quelle di ... Leggi su sportface

