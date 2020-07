Gli Usa contro la Ue in difesa di Erdogan: "In Libia l'Europa controlla solo le armi turche" (Di giovedì 16 luglio 2020) La missione dell'Unione Europea incaricata di far rispettare l'embargo sulle armi in Libia è stata criticata dagli Stati Uniti, che si schierano con la Turchia sostenendo che la missione sia 'di parte'... Leggi su globalist

CarloStagnaro : In realtà, gli organi di stampa avevano parlato tempo fa di un ruolo di @MazzucatoM come consigliera economica di… - SimoPillon : Lo aveva detto. Lo ha fatto. @realDonaldTrump ha guidato gli USA fuori dall'imbarazzante carrozzone dell'#OMS. Dite… - rubio_chef : Tutti quei politici e furbetti italiani che simpatizzano per gli #Usa, dovrebbero ricordarsi che se vivessero lì ve… - klefantrash : RT @aidalaverdadera: Valeria talmente stupida e oca che è riuscita a far passare dalla parte della ragione un troglodita come Ciavy che usa… - ciocolover : RT @aidalaverdadera: Valeria talmente stupida e oca che è riuscita a far passare dalla parte della ragione un troglodita come Ciavy che usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Usa Gli Usa: "In Libia i mercenari russi hanno lasciato migliaia di trappole-bomba" la Repubblica Senza cintura e con il telefono alla guida, multate 180 persone a Latina e provincia

Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina ed i colleghi dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia sono stati impegnati in questi primi giorni del me ...

Idrossiclorochina riduce la mortalità nei pazienti con COVID-19

Inserito il 12 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Uno studio osservazionale evidenzia una associazione tra uso dell'idrossiclorochina e riduzione della mortalità in pazienti ricoverat ...

Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina ed i colleghi dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia sono stati impegnati in questi primi giorni del me ...Inserito il 12 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Uno studio osservazionale evidenzia una associazione tra uso dell'idrossiclorochina e riduzione della mortalità in pazienti ricoverat ...