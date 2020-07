Formula 1 – Sebastian Vettel pronto a firmare con Aston Martin (Di giovedì 16 luglio 2020) Radio mercato segnala un Vettel ormai promesso, nella prossima stagione, all’Aston Martin che nel 2021 rimpiazzerà la Racing Point. Il pilota tedesco dovrebbe prendere il posto del collega messicano Sergio Perez su una vettura che sta stupendo tutti per prestazioni e risultati ma che, dopo il reclamo del team concorrente Renault, è finita nell’occhio del ciclone per la sua somiglianza con la Mercedes dell’anno scorso, scuderia dalla quale il team britannico si rifornisce per i motori. Vettel, a cui la Ferrari non ha presentato una proposta di rinnovo del contratto che scade dopo 6 anni, per ora glissa: “Il mio futuro continua ad essere aperto. Non è ancora stato deciso nulla. E’ ancora tutto possibile. L’unica cosa certa è che darò tutto ... Leggi su giornal

