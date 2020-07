F1 Passion – Binotto: “Andiamo in Ungheria per vincere” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Siamo consapevoli che il livello della prestazione della vettura non è all’altezza delle aspettative, nostre e dei nostri tifosi, ma stiamo lavorando alacremente su ogni aspetto per migliorare il prima possibile“. Mattia Binotto promette una Ferrari competitiva a Budapest. “Andiamo con l’obiettivo di raccogliere il massimo dei punti. Per riuscirci dovremo essere perfetti in ogni area: piloti, preparazione della vettura, operazioni in pista, affidabilità“, sottolinea il team principal della ‘rossa’. Di certo la Ferrari è attesa da un test molto complicato all’Hungaroring, circuito dove è difficilissimo sorpassare e dove le qualifiche saranno fondamentali per una SF1000 che arriva con le ossa rotte dopo l’autoscontro allo Spielberg tra Leclerc e Vettel. Per provare a nascondere e ... Leggi su giornal

Tempo di lettura: 3 minuti. Una Ferrari realista, sì, ma anche consapevole che occasioni come questa, allo stato attuale, tarderanno a ripetersi. Esce con un bottino quanto meno insperato la Scuderia ...

