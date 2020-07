Elezioni in Liguria, come sono andate dal 2010 in poi (Di giovedì 16 luglio 2020) Elezioni in Liguria, come sono andate dal 2010 in poi Alla vigilia delle regionali che il prossimo settembre interesseranno anche la Liguria vediamo come si è comportato l’elettorato nelle scorse tornate elettorali che hanno interessato la regione. Nella galleria i risultati, presi dai principali media nazionali e locali, che illustrano gli esiti del voto dalle Elezioni regionali del 2010 in poi.Segui Termometro Politico su Google News La Liguria è sempre stata una regione incerta, bellwether, come direbbero in USA. Per quanto tendente un po’ più ha sinistra, ha oscillato anche verso destra quanto questa è stata più forte a livello ... Leggi su termometropolitico

infoitinterno : Elezioni regionali, in Liguria verso l'accordo Pd-M5S su Ferruccio Sansa. Renzi pronto a sfilarsi - BarbaroTweet : RT @Lacasespoglia: @Miti_Vigliero @repubblica E chi se ne dimentica...???????? In Liguria, temo finirei per lasciare lì la scheda delle elezio… - PerutaAntonio : RT @carlo1493: PD e M5S erano d’accordo su due nomi, Massardo e Sansa. Il primo osteggiato da LeU, il secondo da IV. Ha vinto LeU ma perder… - nuccia20 : RT @carlo1493: PD e M5S erano d’accordo su due nomi, Massardo e Sansa. Il primo osteggiato da LeU, il secondo da IV. Ha vinto LeU ma perder… - Lacasespoglia : @Miti_Vigliero @repubblica E chi se ne dimentica...???????? In Liguria, temo finirei per lasciare lì la scheda delle e… -