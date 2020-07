Daniele Ferrari ucciso in Namibia: è stato pugnalato a morte dai rapinatori (Di giovedì 16 luglio 2020) Una rapina finita in tragedia. Daniele Ferrari , imprenditore 52enne di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, è stato ucciso a Windhoek, in Namibia, durante una rapina. A confermare per ... Leggi su today

