Corsport: manca un rigore al Napoli, ma Calvarese al Var ha la bocca cucita e le mani legate (Di giovedì 16 luglio 2020) Una partita e corretta, quella di ieri sera tra Bologna e Napoli, ma c’è un episodio, secondo il Corriere dello Sport, che lasciava spazio ad una lettura diversa “Non tutto fila liscio nella partita di Piccinini, ma le sbavature non incidono sul match, assolutamente molto godibile. Chiude con 29 falli e 2 gialli: non male. Si prende un bel rischio Danilo ad inizio partita: in ritardo su Milik che è sul pallone, gli appoggia un braccio (il sinistro) sulla schiena, finendo per sbilanciarlo. Sarebbe fallo e, in caso fosse in area, da rigore, ma… Ma Piccinini non lo ravvisa come un’infrazione, dunque niente punizione, e il VAR (Calvarese), una volta controllato che il contatto inizia fuori area (poi la spinta continua a cavallo della linea dell’area), ha la bocca ... Leggi su ilnapolista

