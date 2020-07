Controlli della Polizia Stradale di Aprilia: raffica di multe, si guida senza cintura e con lo smartphone all’orecchio (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina ed i colleghi dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia sono stati impegnati in questi primi giorni del mese di luglio nell’operazione “alto impatto” sul corretto uso dei sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, nonché sul controllo dell’utilizzo degli apparati radio-telefonici alla guida. Lo scopo di questa campagna di sicurezza è stato quello di verificare, su tutte le arterie provinciali di grande viabilità, il rispetto del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, anche con particolare riguardo ai seggiolini per bambini, da parte di conducenti e occupanti di veicoli a motore e di scongiurare l’uso del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

