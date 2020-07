Caos con le compagnie aeree. In vendita ‘voli fantasma’ e rimborsi impossibili di tratte cancellate (Di giovedì 16 luglio 2020) Le compagnie aeree stanno approfittando del periodo di Caos per racimolare a spese dei clienti un po’ di liquidità? Dalle testimonianze che circolano ultimamente la morale della favola sembrerebbe proprio questa. I biglietti vengono acquistati, il volo sparisce e i rimborsi sono impossibili. Addirittura sui rispettivi siti risultano in vendita “voli fantasma”, ovvero tratte che sono già state ufficialmente annullate. Pochi giorni fa abbiamo riportato in un articolo la testimonianza della titolare di una Agenzia di Viaggi. La storia è sempre questa. Oggi il giornale La Stampa propone la stessa problematica raccontando l’esperienza di un altro acquirente: “Tre settimane fa ho comprato due biglietti aerei Roma-Lampedusa ... Leggi su ilparagone

Migranti, famiglia di tunisini sbarca a Porto Empedocle

Sette persone - praticamente un’intera famiglia: padre, madre e 4 figli di cui uno minorenne - sono sbarcate in contrada Caos a Porto Empedocle (Agrigento). Il barchino - che è riuscito ad arrivare di ...

Sarri, una scelta di Agnelli: un errore che sta pagando caro

Il calcio “per sentito parlare” genera il caos che sta travolgendo mediaticamente la Juventus e ora Agnelli, con la scelta di Sarri, ne sta pagando le conseguenze. E se ne paga le conseguenze ...

