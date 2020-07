Bonus vacanze, rimborsi incerti. La metà degli alberghi non li accetta (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Bonus vacanze non decolla. Secondo un’indagine di Federconsumatori, solo il 46% delle strutture è disposta ad accettarlo. Per Federalberghi però è solo una questione di tempo, perché il personale degli hotel non è ancora pronto per gestire tutta la procedura e ci sono strutture ricettive con problemi di liquidità, quindi devono fare i conti con i tempi incerti relativi all’incasso. Ed è proprio l’incertezza dei tempi di rimborso, insieme alla necessità di formare il personale e alla mancanza di risorse adeguate, a far esitare gli albergatori. Che, lo ricordiamo, hanno la facoltà di decidere o meno di accogliere prenotazioni con il Bonus che non può superare la spesa di 500 ... Leggi su quifinanza

