Benevento, il 27 luglio Consiglio Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Vigorito (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il presidente Luigi De Minico ha proceduto stamani all’aggiornamento dell’orario d’inizio e all’integrazione dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale in programma a Palazzo Mosti lunedì 27 luglio. L’avvio della seduta è stato infatti fissato alle ore 9, mentre all’ordine del giorno (che in precedenza prevedeva solo l’approvazione del rendiconto di gestione 2019) sono stati aggiunti i seguenti punti: conferimento della cittadinanza onoraria all’avvocato Oreste Vigorito; 39 quater della legge 28/02/2020 n. 8 – ripiano del maggior disavanzo degli ... Leggi su anteprima24

Il presidente Luigi De Minico ha proceduto stamani all’aggiornamento dell’orario d’inizio e all’integrazione dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale in programma a Palazzo Mosti lun ...

