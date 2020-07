Benetton esce da Aspi, ma non subito. Di Maio: “Per noi non è una vittoria” (Di giovedì 16 luglio 2020) Luigi di Maio non è soddisfatto dell’accordo tra Benetton e Governo e accusa: “Lo so che tra un anno usciranno, ma questo è un arretramento”. La soluzione sulla questione Autostrade è, di fatto, una revoca a metà. I Benetton usciranno gradualmente da Aspi, mentre entrerà Cassa Depositi e Prestiti con una quota del 51%. Dunque … L'articolo Benetton esce da Aspi, ma non subito. Di Maio: “Per noi non è una vittoria” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PetriccaMauro : RT @24Mattino: .@GiorgiaMeloni, leader @FratellidItalia: 'Domani quando i #Benetton avranno venduto azioni, CDP esce e arriva un altro priv… - _8Debora_ : RT @Alex70Fa: #PonteMorandi: @graziano_delrio ne esce pulito; #Atlantia di @benetton ne escono vincenti; @GiuseppeConteIT ne esce ricco(tra… - D0DYNA : RT @Alex70Fa: #PonteMorandi: @graziano_delrio ne esce pulito; #Atlantia di @benetton ne escono vincenti; @GiuseppeConteIT ne esce ricco(tra… - ringetto65 : RT @CroattiMarco: I #Benetton hanno dovuto accettare le condizioni del governo: #Atlantia esce da #Autostrade ed entra lo Stato. Un risult… - samuele26572 : RT @Alex70Fa: #PonteMorandi: @graziano_delrio ne esce pulito; #Atlantia di @benetton ne escono vincenti; @GiuseppeConteIT ne esce ricco(tra… -