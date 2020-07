BCE senza sorprese: conferma linea attuale PEPP, tassi e guidance invariati (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Come da pronostico della vigilia, conferma dello status quo da parte della BCE: dopo le massicce misure messe in campo contro la crisi pandemica, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere la linea attuale confermando a 1.350 miliardi di euro l’ammontare del nuovo programma di acquisti di titoli (PEPP), varato nel marzo scorso (con 750 miliardi di euro) e poi potenziato (a giugno, con altri 600 miliardi) in risposta alla pandemia di Covid. Come deciso a giugno, queste operazioni proseguiranno almeno fino al giugno 2021 e comunque “finchè il Consiglio direttivo non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus”. Secondo la BCE, il PEPP allenterà ulteriormente l’orientamento generale della politica monetaria, ... Leggi su quifinanza

