Autostrade, Di Maio spegne l’entusiasmo di Conte: “Non è una vittoria, chi lo spiegherà alla nostra base?” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il clima è teso nella Maggioranza, con i 5 Stelle che incassano la sconfitta sulla revoca. Ma il Cdm ha rivelato altre tensioni, comprese quelle tra il Premier e il PD. L’intesa raggiunta nella Maggioranza sul dossier Autostrade, al netto delle dichiarazioni di vittoria del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è arrivata dopo circa 6 … L'articolo Autostrade, Di Maio spegne l’entusiasmo di Conte: “Non è una vittoria, chi lo spiegherà alla nostra base?” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

