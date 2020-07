Auto in fiamme nella notte a Montorsi (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo a Cupolo (Bn) – Incendio d’Autovettura questa notte a Montorsi, frazione del comune di Sant’Angelo a Cupolo, dove una Citroen C3 è stata invasa dalle fiamme. Sul posto per i rilievi sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Dopo un primo sopralluogo da parte dei caschi rossi, l’incendio sembra sia stato di natura accidentale. L'articolo Auto in fiamme nella notte a Montorsi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Auto fiamme Auto in fiamme a Fonte Laurentina: bruciano quattro macchine in sosta Roma Fanpage.it Cadavere carbonizzato in auto nell'Ennese, indagini dei carabinieri

L'omicidio è quello di Andrea Paternò, 40 anni, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato in un’auto nelle campagne di Pietraperzia, ai confini con Barrafranca. PIETRAPERZIA (Enna) - I carabinieri ...

Mezzo chilo di hashish in auto Arrestati due giovani magrebini

Nei giorni scorsi si erano spinti fino in Versilia due giovani stranieri di origine magrebina, entrambi residenti in Lunigiana, uno in quel di Licciana Nardi, l’altro nei pressi di Villafranca. Durant ...

