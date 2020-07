Uno studio cinese: una donna asintomatica sale in ascensore e contagia 71 persone Il test rapido che dà risposta in 10 minuti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una donna cinese asintomatica tornata dagli Usa ha infettato un vicino di casa in ascensore. Ma non lo hanno preso contemporaneamente. A sua volta lui ha contagiato parenti e amici tra cui un uomo ricoverato in ospedale che ha fatto da super diffusore Leggi su corriere

reportrai3 : Ci sono prove 'convincenti' che l'inquinamento atmosferico aumenti in modo significativo i contagi di Covid-19. È q… - LaStampa : Dall’Università di Torino e dall’Ircss di Candiolo arriva uno studio sperimentale che potrebbe aprire nuove prospet… - Mov5Stelle : La storia di #Giada, titolare di uno studio di tatuaggi. #RipartelItalia ????? - borsainside : #Coronavirus: secondo uno studio italiano la ricaduta è peggio della prima volta ma se così fosse ottenere un… - TMW_radio : ?????? ULTIM'ORA #SerieATIM ?????? L'IFAB conferma l'estensione delle 5 sostituzioni fino ad agosto 2021. Decisione pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Uno studio di Nature dice che l'immunità di gregge dal Covid-19 potrebbe essere più vicina Il Foglio Coronavirus, ottimismo dagli Usa sul vaccino "sicuro"

Dagli Stati Uniti trapela ottimismo per il vaccino anti Covid-19. Dai dati preliminari di uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine risulterebbe che il vaccino sperimentale mRna ...

Nel mare del Fvg il Coronavirus è assente

dell’Università giuliana attraverso uno studio - progetto avviato a maggio, che ha coinvolto anche la San Diego State University e la Colorado State University , per valutare la qualità del mare del F ...

Dagli Stati Uniti trapela ottimismo per il vaccino anti Covid-19. Dai dati preliminari di uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine risulterebbe che il vaccino sperimentale mRna ...dell’Università giuliana attraverso uno studio - progetto avviato a maggio, che ha coinvolto anche la San Diego State University e la Colorado State University , per valutare la qualità del mare del F ...