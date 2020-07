Un posto al sole, spoiler 15 luglio 2020: Eugenio coinvolto in un attentato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono riprese le puntate di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 da ormai vent’anni. Le anticipazioni dell’episodio di domani, mercoledì 15 luglio 2020, si concentrano sulla difficile operazione che sta portando avanti Eugenio Nicotera, deciso a far arrestare Tregara. L’uomo, pericoloso boss, sta seminando il panico e, come se non bastasse, tiene sotto ricatto Alberto Palladini. Nessuno ai Cantieri e nemmeno Clara sembra accorgersi di nulla. Intanto, Serena ha telefonato a Leonardo per metterlo al corrente di aver accettato la sua proposta. Ha scelto di stare con lui e presto lo raggiungerà. Filippo, dal canto suo, sembra avvicinarsi sempre di più all’intrigante skipper, con la quale ha in programma di fare una gita in barca insieme alla piccola ... Leggi su kontrokultura

Dida_ti : RT @Faust89823700: Rimani in silenzio. Ascolta quest’aria questa musica che sale sulle pieghe dei vestiti. Nel soggiorno la tavola è pronta… - Xed611 : Complimenti all'@Atalanta_BC Per il bel gioco mostrato durante l'anno. #Gasperini va da #Sivori per i gol fatti da… - deer668745381 : RT @Faust89823700: Rimani in silenzio. Ascolta quest’aria questa musica che sale sulle pieghe dei vestiti. Nel soggiorno la tavola è pronta… - Ineya18 : RT @Faust89823700: Rimani in silenzio. Ascolta quest’aria questa musica che sale sulle pieghe dei vestiti. Nel soggiorno la tavola è pronta… - Faust89823700 : Rimani in silenzio. Ascolta quest’aria questa musica che sale sulle pieghe dei vestiti. Nel soggiorno la tavola è p… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole Un posto al sole, arrivano in tv i nuovi episodi girati post-lockdown, tra distanziamento e baci (e abbracci)... Corriere della Sera Mascherina a scuola solo per gli insegnanti, approvate le linee guida per la ripartenza in Sicilia

Pronto ed approvato all’unanimità il documento redatto dalla task-force regionale per la pianificazione delle attività educative, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e formativo 2020-2021. I ...

Segariu, lunghe code e proteste per l'orario ridotto dell'ufficio postale VIDEO

Non si ferma a Segariu la protesta per l'orario ridotto di apertura dell'ufficio postale, deciso da Poste Italiane a inizio pandemia. Questa mattina il sindaco Andrea Fenu ha raggiunto i cittadini in ...

Pronto ed approvato all’unanimità il documento redatto dalla task-force regionale per la pianificazione delle attività educative, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e formativo 2020-2021. I ...Non si ferma a Segariu la protesta per l'orario ridotto di apertura dell'ufficio postale, deciso da Poste Italiane a inizio pandemia. Questa mattina il sindaco Andrea Fenu ha raggiunto i cittadini in ...