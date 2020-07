Udinese Lazio 0-0: cronaca e tabellino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Dacia Arena”, Udinese e Lazio si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Udinese Lazio 0-0 MOVIOLA 96′ Brivido De Paul – Ancora lui, una rasoiata terribile liscia il palo di Strakosha: finisce così tra le due squadre 92′ La due squadre non mollano – I 22 ci stanno mettendo l’anima, ma la palla non trova la via della porta nè da una parte nè dall’altra 83′ Giallo Luis Alberto – Ammonito lo spagnolo per proteste 78′ Doppio cambio Lazio – Djavan Anderson ed Adekanye ... Leggi su calcionews24

