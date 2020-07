Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi 15 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) La nuova edizione di Superquark, condotta da Piero Angela, tornerà con i suoi servizi, documentari esclusivi e rubriche alla divulgazione scientifica: le anticipazioni di oggi, 15 luglio Come per tanti programmi in palinsesto, anche per Superquark è giunta l’ora di tornare sul piccolo schermo. Nuovi servizi, rubriche e documentari esclusivi che ci daranno la possibilità … L'articolo Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi 15 luglio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SuperQuarkRai : Torna Superquark e torna la rubrica 'Dietro le quinte della storia': il professor Alessandro Barbero anticipa i tem… - SuperQuarkRai : 'Ritorna #Superquark per raccontarvi in maniera chiara quello che sta succedendo nel campo della scienza e della te… - CapitanHarlok6 : RT @SuperQuarkRai: Torna Superquark e torna la rubrica 'Dietro le quinte della storia': il professor Alessandro Barbero anticipa i temi che… - itsmrsnobody : Ah vero stasera ricomincia Superquark - bakerstreetgurl : RT @SuperQuarkRai: Torna Superquark e torna la rubrica 'Dietro le quinte della storia': il professor Alessandro Barbero anticipa i temi che… -