Spostamenti in treno: le nuove regole dal 14 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Con l’introduzione del nuovo decreto cambiano le regole anche per gli Spostamenti in treno e i comportamenti da tenere all’interno delle stazioni ferroviarie. Con il nuovo provvedimento presentato al Parlamento dal ministro della Salute Roberto Speranza vengono prorogate le misure anti-Covid almeno fino al 31 luglio salvo imprevisti. Viaggi in treno: cosa è cambiato dal 14 luglio Tra le ultime novità nel trasporto ferroviario troviamo un potenziamento dei servizi telematici offerti dalle compagnie di viaggio al fine di evitare assembramenti e fila nelle biglietterie. Inoltre nelle stazioni continueranno ad esserci percorsi differenti sia per le entrate che per le uscite in modo che i passeggeri non entrino in contatto e mantengano la giusta ... Leggi su quotidianpost

