Sole e mare allontanano il morbo. "In spiaggia mascherine inutili" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Miani, presidente dei medici ambientali: i raggi ultravioletti uccidono il virus e sanificano l'arenile Basta mantenere il distanziamento tra gruppi familiari diversi. "Coprirsi la bocca solo se si è ...

Sole, mare e divertimento fanno i conti con un virus che ora colpisce i giovani. Anche il Molise ha dimenticato il rischio contagio?
Meteo Napoli: bel tempo martedì, discreto mercoledì, variabile giovedì

Aggiornamento previsioni meteo Napoli, martedì, 14 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...

In spiaggia con stile: 25 accessori di design da portare al mare

Gonfiabili colorati, teli mare dalle fantasie originali e gadget per il massimo ... Ombrellone e spiaggine sono un must sia per ripararvi dal sole nelle ore più calde, sia per stare comodi anche in ...

