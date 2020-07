Rosanna Cancellieri sostituisce Giovanni Ciacci: condurrà Vite da Copertina (Di mercoledì 15 luglio 2020) La stagione televisiva 2020/2021 porterà, in generale, numerosi mutamenti relativi a palinsesti e conduzioni. Tra questi ultimi è possibile citare il ‘cambio della guardia’ alla guida di Vite da Copertina, il programma di TV8 dedicato al mondo del gossip. In onda dal 2016, nel settembre dello scorso anno aveva visto l’arrivo alla conduzione di Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno. Con la stagione che si aprirà dopo l’estate, la coppia verrà sostituita da Rosanna Cancellieri. A confermare la cosa è stata la giornalista stessa in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Si conclude così l’esperienza del duo Ciacci – Casalegno, che aveva preso le redini della ... Leggi su dilei

