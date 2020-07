Rispoli colpito dal Covid-19 (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'Sono asintomatico!': due parole per dare la notizia sui social. Poi Umberto Rispoli, in un altro post su Twitter, ha dato qualche particolare in più: 'Sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Rispoli colpito Rispoli colpito dal Covid-19 Corriere dello Sport Rispoli colpito dal Covid-19

«Sono asintomatico!»: due parole per dare la notizia sui social. Poi Umberto Rispoli, in un altro post su Twitter, ha dato qualche particolare in più: «Sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento pi ...

LIVE FV, LECCE-FIORENTINA 0-1: PULGAR SBAGLIA UN RIGORE!

12' - Caceres! Colpisce lui il corner, ma Gabriel blocca. Quarta occasione per il 2-0 per la Fiorentina, che potrebbe pentirsi di non aver già chiuso il match. Però che inizio della squadra di Iachini ...

«Sono asintomatico!»: due parole per dare la notizia sui social. Poi Umberto Rispoli, in un altro post su Twitter, ha dato qualche particolare in più: «Sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento pi ...12' - Caceres! Colpisce lui il corner, ma Gabriel blocca. Quarta occasione per il 2-0 per la Fiorentina, che potrebbe pentirsi di non aver già chiuso il match. Però che inizio della squadra di Iachini ...