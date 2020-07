Rashford, laurea honoris causa per il suo impegno contro la povertà (Di mercoledì 15 luglio 2020) Marcus Rashford sarà insignito della laurea honoris causa dall’Università di Manchester per la campagna contro la povertà infantile che lo ha visto direttamente protagonista nelle settimane del lockdown a causa della pandemia di Coronavirus. Un gesto che ha convinto tutti, persino il Premier britannico Boris Johnson che inizialmente non sembrava essere a favore, a concedere per i prossimi mesi buoni alimentari gratuiti a tutte le famiglie bisognose colpite dalla crisi economica provocata dal Covid-19.Rashford: il più giovane a ricevere tale onorificenzacaption id="attachment 992141" align="alignnone" width="672" Rashford (getty images)/captionCome si legge anche dal sito ufficiale del Manchester United, ... Leggi su itasportpress

