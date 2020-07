Nubifragio travolge Palermo: ALLUVIONE LAMPO con oltre 100 millimetri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Grossi temporali hanno colpito nelle ultime ore la Sicilia, colpendo in pieno anche molte delle maggiori città, fra cui Catania, Trapani e Palermo. Ad avere la peggio è stato il capoluogo regionale, dove in un paio di ore si è abbattuto un diluvio torrenziale proprio ne giorno del festino per Santa Rosalia. Il temporale si è a lungo rigenerato, tanto che in alcune parti di Palermo sono addirittura venuti giù quasi 120 millimetri di pioggia. Si tratta di un Nubifragio senza precedenti, almeno nel mese di luglio, con quantitativi di pioggia almeno doppi rispetto ai record precedenti di pioggia giornaliera in questo periodo. La città è andata in tilt per tutta questa pioggia caduta in breve tempo con diffusi allagamenti in varie parti della città. ... Leggi su meteogiornale

Tre ragazzi sono morti sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta, all’altezza di Canosa di Puglia, investiti all’alba da un furgone mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica. Stando a quan ...

