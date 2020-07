Nils Melzer: Smascherare la tortura di Julian Assange (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pubblicato il 26 giugno 2019- in occasione della Giornata Mondiale del sostegno alle vittime della tortura. Nils Melzer è un accademico svizzero, autore e professionista nel campo del diritto internazionale. Dal 1 ° novembre 2016, Melzer è il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti Traduzione a cura del gruppo Italiani Per Assange Lo so, potete pensare che sia un illuso. Come può la vita in un’ambasciata in compagnia di un gatto e di uno skateboard equivalere ad una tortura? E’ esattamente quello che ho pensato anch’io, quando per la prima volta Assange ha fatto appello al mio ufficio in cerca di protezione. Come la maggior parte del ... Leggi su databaseitalia

