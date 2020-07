MotoGp – Test Jerez: Marc Marquez subito il più veloce al mattino, che guizzo nel finale di Valentino Rossi [TEMPI] (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ terminato il primo turno di questa sessione di Test sul circuito di Jerez, dove nel week-end si svolgerà il primo Gran Premio della stagione di MotoGp. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesI piloti sono scesi in pista questa mattina per iniziare a prendere confidenza con moto e tracciato, nel pomeriggio poi completeranno la sessione con un secondo turno dove sicuramente aumenteranno i giri dei motori. Al termine della mattinata, Marc Marquez è il più veloce con il crono di 1:37.941, unico a scendere sotto il muro dell’1:38 tra tutti i piloti in pista. Alex Rins si piazza alle sue spalle, con Valentino Rossi terzo davanti ad Aleix Espargaro e Fabio Quartararo. Sesto Crutchlow con la LCR, mentre completano la top-10 ... Leggi su sportfair

Il campione iridato in carica Marc Marquez ha fatto registrare il miglior tempo al termine della sessione mattutina dei test ufficiali di Jerez, chiudendo in 1'37?941. Dopo cinque mesi di stop a causa ...

I bolidi della MotoGp tornano finalmente in pista a Jerez, in vista del Gran Premio di domenica prossima. La classe regina del Motomondiale si è riattivata dopo 5 mesi di stop causa Coronavirus e ha s ...

