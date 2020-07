Manuela Arcuri sono una donna semplice (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’ attrice Manuela Arcuri è stata intervistata dal settimanale ‘Chi’, si è presentata per la prima volta, con il compagno Giovanni Di Gianfrancesco e il figlioletto Mattia a poche settimane dalla fine del lockdown. La famiglia è in vacanza per qualche giorno di relax all’Argentario: “Il nostro desiderio è sempre stato quello di diventare genitori e ora che Mattia a sei anni non le nascondo che stiamo iniziando a pensarci. Anche il matrimonio è un nostro sogno”. Al momento, però, l’attrice, che spera di tornare presto sul set, non ha ipotizzato di allargare ulteriormente la famiglia con l’arrivo di una seconda cicogna:”Se non è arrivato durante l’isolamento forzato difficilmente arriverà in futuro. Poi, per come vivo intensamente la ... Leggi su people24.myblog

