Lecce-Fiorentina: Cutrone in gol, la viola dilaga al Via del Mare (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Seconda rete consecutiva per Patrick Cutrone che dopo aver colpito il Verona è andato in rete segnando lo 0-3 nel match tra Lecce e Fiorentina. Al Via del Mare non c’è storia con la viola in pieno controllo della sfida, Chiesa ha aperto le marcature al sesto, poco prima della pausa due reti in brevissimo tempo con Ghezzal e Cutrone. L’ex punta del Milan è stato lanciata ed approfittando della dormita della linea difensiva avversaria è riuscito ad andare a colpire alle spalle di Gabriel. Leggi su sportface

