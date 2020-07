Il focolaio Covid a Scampia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ci sono altri due positivi nel nucleo familiare della ragazza di 17 anni incinta e trovata affetta dal Coronavirus SARS-COV-2 anche se asintomatica che abita nel campo rom di Scampia. L’agenzia di stampa ANSA scrive che all’Asl Napoli 1 ieri sono stati sottoposti a tampone 11 persone del nucleo familiare della 17enne che abitano tutti nella stessa una casa. Due sono risultati positivi. L’Asl ha, quindi, acquisito informazioni dai due contagiati e ricostruito così la catena delle relazioni. Il focolaio Covid a Scampia Stamattina ha sottoposto a tampone altre 9 persone non imparentate con la ragazza, sposata con un coetaneo, che vivono nello stesso campo rom. I risultati sono attesi per oggi: al momento la situazione è sotto controllo. Il campo rom è sotto sorveglianza da parte ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Focolaio di #coronavirus in un'azienda del Parmense. I positivi al #Covid-19 sono attualmente 42. Il #focolaio prin… - fanpage : Nuovo focolaio da Coronavirus alla Comunità Shalom: 15 ragazzi positivi al Covid - neXtquotidiano : Il focolaio Covid a #Scampia - afterele : Focolaio Covid nel quartiere piú popoloso della mia città ?? - Miti_Vigliero : RT @neXtquotidiano: La ragazza incinta positiva a Covid-19 a #Scampia -

Ultime Notizie dalla rete : focolaio Covid

La Stampa

Un viaggio di sessanta secondi in ascensore di una persona con Covid-19 ma asintomatica ha scatenato una catena di 71 casi di SARS-CoV-2: è questo il cluster studiato dagli scienziati Liu J, Huang J, ...Speranza al Senato avverte: "La partita non è vinta, emergenza non è finita" Il ministro della Salute, Roberto Speranza, interviene al Senato per parlare dell'emergenza Coronavirus e per fare il punto ...