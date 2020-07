Fuga di gas in un palazzo a Roma: evacuato tutto lo stabile di sette piani, soccorsi sul posto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un palazzo di sette piani è stato evacuato in via Giulio Agricola, a Roma, nel quartiere Tuscolano per una Fuga di gas. Sul posto i vigili del fuoco della Capitale. Secondo quanto si apprende dai la Fuga di gas ha riguardato il piano sotterraneo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, l’Italgas, Acea Reti, sanitari del 118, carabinieri e polizia locale di Roma Capitale. L’intervento è ancora in corso. Dopo “un’accurata valutazione” da parte della squadra vigili del fuoco di Tuscolano e del personale del Carro rilevamento radiattivo chimico è stato deciso di fare evacuare un palazzo sette ... Leggi su meteoweb.eu

