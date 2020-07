Coronavirus | salgono i contagi | +163 | Zero decessi in 15 regioni

Coronavirus: salgono i contagi, +163<br> Zero decessi in 15 regioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arrivano buone e cattive notizie dal bollettino odierno della Protezione Civile sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia. Il dato negativo è che i nuovi casi sono ancora in salita, +163 nelle ultime 24 ore, mentre quello positivo è che diminuisce il numero dei morti, che sono stati 13, mentre ieri erano 17, ma comunque non siamo ai numeri minimi di qualche giorno fa. Positivo è soprattutto il dato relativo agli attualmente positivi, che cala di 426 unità, ora infatti, sono 12.493 in tutta Italia. I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri.Ci sono però più ricoverati, 20 in più rispetto a ieri, per un totale di 797, mentre diminuiscono di 3 unità i ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 57. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.639. Tra ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono i contagi ma le vittime sono in calo #ANSA - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi: nessun decesso, 18 nuovi positivi al #Covid19 in #EmiliaRomagna. Gli asintom… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o necessità”. Salgono i… - CryAntonino : RT @emergency_live: Coronavirus nel mondo. Salgono a oltre 13 milioni i casi confermati di Covid-19 nel mondo. Nella sola giornata di ieri… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, a Napoli altri tre positivi nel campo rom di Scampia: i contagiati salgono a 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus: salgono contagi, 162 e calano i morti - Sanità Agenzia ANSA CORONAVIRUS - Campo rom di Scampia, altri tre positivi, il numero totale dei positivi sale a sei

Tre nuovi positivi nel campo rom di Scampia, su nove tamponi eseguiti oggi. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate dell'Asl. I tre positivi di oggi sono asintomatici e quindi restano nel campo rom de ...

Covid. Il bollettino. Calabria, due nuovi positivi. Da cinque giorni nessun guarito

Dopo due giorni consecutivi di “pace” apparante, questo mercoledì 15 di luglio segna un altro incremento in Calabria di infezioni da Covid-19: sono altri due i nuovi casi segnalati ed entrambi nel cos ...

Tre nuovi positivi nel campo rom di Scampia, su nove tamponi eseguiti oggi. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate dell'Asl. I tre positivi di oggi sono asintomatici e quindi restano nel campo rom de ...Dopo due giorni consecutivi di “pace” apparante, questo mercoledì 15 di luglio segna un altro incremento in Calabria di infezioni da Covid-19: sono altri due i nuovi casi segnalati ed entrambi nel cos ...