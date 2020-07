Calciomercato Inter, il campione chiama Lautaro: “Lo aiuteremo in tutto” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Calciomercato Inter: il campione del Barcellona ha chiamato pubblicamente Lautaro in squadra: “Lo aiuteremo in tutto e per tutto” Sono ormai mesi che va avanti la telenovela di mercato che avvicina sensibilmente Lautaro Martinez dell’Inter al Barcellona. Si è parlato a lungo della possibilità da parte degli spagnoli di pagare la clausola di 111 milioni, … L'articolo Calciomercato Inter, il campione chiama Lautaro: “Lo aiuteremo in tutto” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkySport : Inter, rinnovo Handanovic ai dettagli: firmerà fino al 2022. Le news - SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - DiMarzio : #Bartomeu: “#LautaroMartinez? Abbiamo parlato con l’#Inter, ma ora è tutto fermo”. Le sue parole | #Barcellona… - leonardonuara : Se fosse vero sarebbe un colpaccio (per quanto io ami skriniar) kumbulla de vrij alaba (godin bastoni) Poi un rit… - OnorioFerraro : ?? #Inter, accordo trovato con #Esposito per il rinnovo: contratto quinquennale - secondo CdS - a 600mila euro più… -