Bomba d'acqua a Palermo, due morti in auto. E c'è chi nuota nelle strade (Di mercoledì 15 luglio 2020) Situazione drammatica a Plermo dove una Bomba d'acqua ha messo in ginocchio la città e la provincia del capoluogo siciliano. Due persone sono morte annegate dopo essere rimaste intrappolate nella loro auto in un sottopassaggio di viale della Regione durante il violento nubifragio che si è abbattuto su Palermo. I due si trovavano nell'automobile quando il mezzo si è spento e non sono riusciti a uscire dall'abitacolo. Sono diversi gli automobilisti salvati da poliziotti e vigili del fuoco rimasti intrappolati nelle loro auto nei sottopassaggi allagati dopo il violento acquazzone. Sui social girano decine di video, anche di persone che nuotano ... Leggi su iltempo

