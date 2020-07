Bellanova a TPI: “Sanatoria migranti flop? Macché, i numeri parlano. E ora cancelliamo i decreti sicurezza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Non ho mai pensato che la norma fosse perfetta. Né nascosto la necessità di estenderla ad altri settori o di una finestra temporale più ampia. I risultati però sono eloquenti. Vanno rafforzati, certo, ma andrebbero anche confrontati con le politiche degli anni precedenti”. A un mese dall’entrata in vigore della regolarizzazione dei migranti, la sanatoria inserita nel decreto Rilancio (qui cosa prevede il testo) per dare una spinta soprattutto all’agricoltura dopo la crisi da Coronavirus, la ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova commenta a TPI i risultati e si difende da chi definisce un flop la misura da lei voluta. Al 10 luglio le domande pervenute per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro erano circa 103mila (fonti Viminale). Qual è la situazione ... Leggi su tpi

