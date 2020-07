Barcellona, chi si rivede: finalmente Dembelé (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Bello rivederti", scrive il Barcellona su Instagram al giovane Ousmane Dembelé. Il francese è tornato ad allenarsi dopo tanti mesi dopo l'infortunio. Una buona notizia per i blaugrana anche in vista della prossima stagione...caption id="attachment 744531" align="alignnone" width="402" Dembelé (getty images)/caption Barcellona, chi si rivede: finalmente Dembelé ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

«Lautaro Martinez sta giocando ad alti livelli in Italia e non è facile per chi arriva dall’Argentina. Se verrà al Barcellona sarò pronto ad aiutarlo: è giovane e ha bisogno di avere gente esperta al ...A poche settimane dall'annuncio ufficiale di Miralem Pjanic, dalle parti di Barcellona torna a farsi sentire il nome di un altro importante giocatore della Serie A. Non è infatti un mistero che i blau ...