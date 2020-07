Audi SQ7 e SQ8 - Arriva il V8 TFSI da 507 cavalli (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'Audi introduce una nuova variante del V8 4.0 TFSI destinata ai modelli sportivi SQ7 ed SQ8. Queste declinazioni delle due Suv saranno disponibili in Italia alla fine del 2020 a prezzi che non sono ancora stati annunciati.507 CV per il V8 biturbo benzina. Il motore eroga, in questa versione 507 CV e 770 Nm ,ed è abbinato alla trazione quattro e al cambio automatico otto marce. Le prestazioni sono di livello assoluto, con un crono di 4,1 secondi per toccare i 100 km/h, mentre la velocità è autolimitata a 250 km/h. I consumi medi nel ciclo Wltp sono compresi tra 12 e 12,9 l/100 km con 273-293 g/km di CO2 alla voce emissioni. Le TFSI affiancheranno nei listini le SQ7 ed SQ8 V8 4.0 TDI da 435 CV e 900 Nm, più lente di 7 decimi in accelerazione.Barre attive e freni carboceramici opzionali. La dotazione di serie ... Leggi su quattroruote

