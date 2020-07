“Apple non deve restituire 13 miliardi di aiuti all’Irlanda”: Tribunale Ue ribalta decisione di Bruxelles (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per la Commissione europea Apple aveva un accordo fiscale illegale con le autorità irlandesi, motivo per cui avrebbe dovuto pagare 13 miliardi di euro di imposte arretrate. Ma la decisione di Bruxelles è stata ribaltata dal Tribunale dell’Unione europea, che si è pronunciato a favore del colosso americano, che non dovrà versare la cifra stabilita da Bruxelles. Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione delle Commissione Ue sui “tax ruling” irlandesi a favore di Apple “perché la Commissione non è riuscita a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l’esistenza di un vantaggio anticoncorrenziale ai sensi dell’Articolo 107″, si legge nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

