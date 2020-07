Al via in Puglia 'Porto Rubino': ospiti a Taranto Morgan e Erica Mou (Di mercoledì 15 luglio 2020) Taranto - Una settimana in viaggio su Tramari, un gozzo di 9 metri, circumnavigando la Puglia: il cantautore tarantino Renzo Rubino torna con l'evento che nel 2019 ha esordito come uno degli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

enpaonlus : Al via la nuova campagna antiabbandono 2020 di Enpa Puglia. Tra i protagonisti il sindaco di Bari e presidente Anci… - enpaonlus : ENPA Puglia, campagna contro l’abbandono degli animali: nello spot c’è anche il sindaco Decaro – VIDEO - ivanscalfarotto : “Diritti e lotta alle mafie con noi la Puglia cambia” #ivanperlapuglia - LaGazzettaWeb : Al via in Puglia «Porto Rubino»: ospiti a Taranto @InArteMorgan e @ericamou - VideoAndria : #andria: Andria: donna investita da un’auto in via Puccini, trasportata a -