Accoltella a morte i genitori Preso in strada insanguinato

Patricia Tagliaferri Il delitto dopo una lite. L'uomo ha vegliato i cadaveri e poi ha vagato per la città. Fermato, ha confessato Vagava in auto senza meta quando i carabinieri lo hanno fermato. Aveva ancora le mani sporche di sangue. Il sangue dei suoi genitori. Li aveva uccisi nel pomeriggio in casa sua, a Torino, senza un vero motivo. Con un coltello da cucina. Un delitto che poi Daniele Ferrero, 30 anni, disoccupato, ha confessato ai militari della compagnia di Rivoli. Ma per capire il perché lo abbia fatto bisognerà scavare nella sua mente. «Futili motivi», dicono gli investigatori. Ma dietro a quella formula di rito per un giovane che soffre di problemi psichici potrebbe nascondersi qualsiasi cosa. Daniele era stato in cura dal 2000 al 2012, pare soffrisse di manie di persecuzione. La tragedia è avvenuta in via ...

