Zidane scorda l’Atalanta: «Noi gli unici ad aver vinto 9 partite di fila» – VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Zidane commenta il periodo del suo Real Madrid e le 9 gare di fila, dimenticando però l’Atalanta. Le parole del tecnico Un buon periodo per il Real Madrid, che vince da nove partite di fila. Zidane, nel post gara contro il Granada, ha commentato la striscia positiva, dimenticando però l’Atalanta: per il francese, infatti, i Blancos sono l’unica squadra capace di riuscire nell’impresa. «Quando ti danno la possibilità di tornare a giocare a calcio è una cosa buona. Ti fa allenare bene ed è quello che siamo. Abbiamo la giusta qualità per fare bene le cose. C’è stata la fortuna di poter tornare a giocare. Sono nove partite e non dico nulla di nuovo. Siamo l’unica squadra ad ... Leggi su calcionews24

Noce1A : @Elena230 E chi se lo scorda?! Mica come l’ultimo Regalato da Zidane.... -

