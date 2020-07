The Resident 2, la seconda stagione su Rai 1: trama, cast, streaming (Di martedì 14 luglio 2020) The Resident 2, la seconda stagione su Rai 1: trama, cast, streaming Torna su Rai 1 l’appuntamento con The Resident 2, il medical drama ambientato al Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta con giovani medici alle prese con la carriera e i dilemmi della vita personale. La prima stagione è stata un pieno successo in casa Rai, per questo a partire da martedì 14 luglio 2020 arriva la seconda stagione, in prima serata, con le nuove (dis)avventure di dottori e infermieri di Atlanta. La seconda stagione, infatti, si addentra nei meandri del sistema sanitario americano, facendo luce sulle mancanze e le contraddizioni di un ospedale d’eccellenza dove le cure ... Leggi su tpi

