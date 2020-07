Si uccide in diretta su Facebook, 400 persone assistono al live (Di martedì 14 luglio 2020) Ha annunciato in diretta su Facebook il suo suicidio, mentre oltre 400 persone erano connesse e gli chiedevano di non farlo. Ma non è servito a nulla: il corpo di Jonathan Bailey, attivista per la salute mentale di 50 anni, noto come Baz o Bazza, è stato trovato senza vita in un appartamento a Newcastle-under-Lyme, nello Staffordshire. L'uomo collegandosi sabato scorso in streaming sulla famosa piattaforma, come riporta il quotidiano The Sun, ha detto agli utenti di volersi suicidare, mentre quest'ultimi hanno provato ad avvertire Facebook di ciò che stava succedendo. Ma la trasmissione è ugualmente continuata. Il filmato è stato poi cancellato ma numerose sono state le proteste. (Continua...) Un portavoce del colosso guidato da Mark Zuckerberg ha dichiarato: "I ... Leggi su howtodofor

fanpage : Si uccide in diretta Facebook, 400 persone guardano la diretta implorandogli di non farlo - CarpeDiem_Macc : Si uccide in diretta Facebook, 400 persone guardano la diretta implorandogli di non farlo. - doctorhoover : RT @fanpage: Si uccide in diretta Facebook, 400 persone guardano la diretta implorandogli di non farlo - infoitcultura : Si uccide in diretta Facebook, 400 persone guardano la diretta implorandogli di non farlo - cafifal : RT @fanpage: Si uccide in diretta Facebook, 400 persone guardano la diretta implorandogli di non farlo -