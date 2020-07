Se alle Sardine non piace Salvini, perché lo copiano? (Di martedì 14 luglio 2020) Se alle Sardine non piace Salvini, perché lo copiano? La pagina delle Sardine diffonde un video senza contesto in cui si vede una persona di colore che viene schiacciata a terra da un grosso numero di poliziotti. Il commento è: “Forse qualcuno dovrebbe spiegare il perché di un tale dispiegamento di forze. Nel video si vedono cinque uomini, uno sopra l’altro, quasi a contendersi una preda da divorare, su un unico individuo. Pancia a terra, mani legate, ginocchia sul collo, violenza. Inutile dire che questa scena l’abbiamo già vista. E più di una volta. Quali sono i motivi di un tale eccesso di forze? Erano necessari? Cosa deve succedere ancora affinché le cose possano cambiare? Cosa deve succedere ancora affinché non ci ... Leggi su termometropolitico

FinallyMarcoo : - blaun : RT @ElizabethArqui5: Non alle istanze di NUDM, di Black Lives Matter o di Fridays for Future, ma sì alle Sardine. Come dire sì ai giroto… - Hipparcors70890 : Dedicato alle #Sardine...che apprendano l'arricchimento kulturale, visionate il video...... - Niebbo : Non so se sono pronto ad altri 10 anni d'insulti prima di 'Oh Nebo comunque avevi ragione'. - lucia25968868 : RT @Gladys82012839: La boccata d'ossigeno serve a voi, che state tirando gli ultimi respiri. State soccombendo davanti alle iniziative di 4… -

Ultime Notizie dalla rete : alle Sardine Mattia Santori: "Il dialogo col Pd? E' serrato, talvolta duro" La Repubblica La Sardina Mattia Santori annuncia il ritorno nelle piazze...

Giorgia Meloni: 'Sono contraria alle quote rosa ...

Centrale, bloccato dalla polizia "perché senza mascherina": la verità dietro alla fake news

Il video pubblicato su Twitter dalle Sardine inizia così: "Milano Centrale ... L'intervento della polizia e il fermo Secondo le carte di via Fatebenefratelli tutto è accaduto alle 16.20 di sabato 11 ...

Giorgia Meloni: 'Sono contraria alle quote rosa ...Il video pubblicato su Twitter dalle Sardine inizia così: "Milano Centrale ... L'intervento della polizia e il fermo Secondo le carte di via Fatebenefratelli tutto è accaduto alle 16.20 di sabato 11 ...