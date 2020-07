Ripartono i test sui farmaci dopo lo stop causato dalla pandemia (Di martedì 14 luglio 2020) Un rapporto Medidata dimostra come nel mondo stiano ripartendo i test clinici farmacologici. Le sperimentazioni sono aumentate del 70% rispetto ad aprile. Riprendono in tutto il mondo i test clinici per la sperimentazione di nuovi farmaci. Lo dimostra un rapporto dell’azienda Medidata, specializzata nello studio di dati nel settore sanitario. Secondo la ricerca, resa nota … L'articolo Ripartono i test sui farmaci dopo lo stop causato dalla pandemia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

