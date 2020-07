Ricompense Ubisoft Forward, come riscattare Watch Dogs 2 gratis e gli altri Twitch Drops (Di martedì 14 luglio 2020) La serata di domenica ha rappresentato un momento molto importante per i videogiocatori, complice l'Ubisoft Forward. Un evento ad hoc, quello allestito dal colosso transalpino, che in questo modo ha permesso di avere una panoramica esaustiva di quello che sarà il prossimo futuro per gli utenti. Numerose le produzioni da tenere d'occhio, pronte a calamitare su di sé le attenzioni nel corso del prossimo futuro. Ovviamente uno spettacolo come quello dell'Ubisoft Forward necessitava di un pubblico adeguatamente nutrito. E per incentivare ad assistere allo show, la compagnia francese aveva i giusti “bonus”. Regali utili ad attirare un numero di fan bello corposo, che come era lecito aspettarsi non ha tardato a rispondere presente. Andando forse anche oltre le ... Leggi su optimagazine

RobyRoby27 : Se ieri non siete riusciti ad effettuare il login, da questa pagina potete ottenere tutte le ricompense e… - PixelFlood_it : Ecco come riscattare #WatchDogs2 e le altre ricompense durante #UbisoftForward, appena iniziato. Tutti i dettagli: - tech_gamingit : Vi ricordo che seguendo la diretta su Twitch potrete droppare diverse ricompense per vari giochi Ubisoft, oltre Wat… - oOShinobi777Oo : Vi ricordo che seguendo la diretta su Twitch potrete droppare diverse ricompense per vari giochi Ubisoft, oltre Wat… - WikiToraPlays : Domenica 12 Luglio alle 20:00, sintonizzati sulla conferenza Ubisoft Forward e otteni una copia gratuita di Watch D… -