PS5, Xbox Series X e Unreal Engine 5: il motore di Epic porterà a un vero salto generazionale (Di martedì 14 luglio 2020) Epic Games ha approfondito le capacità di Unreal Engine 5 nell'ultimo numero di Edge Magazine.In particolare, il chief technical officer Kim Libreri ha parlato di come il motore di nuova generazione sarà in grado di produrre effetti visivi veramente next-gen.Parlando di come Unreal Engine 5 sia accessibile per gli sviluppatori, Liberi ha dichiarato: "penso che quello che abbiamo realizzato è fare in modo che Unreal Engine 5 sia accessibile soprattutto dal punto di vista dei dettagli. Se questo è ciò che è importante per il tuo gioco, dettagli e fotorealismo, credo che in qualche modo lo faccia sembrare come un passo in avanti per la prossima generazione di hardware".Leggi altro... Leggi su eurogamer

