Per Zangrillo è da un mese che in Lombardia non si muore più di Covid (Di martedì 14 luglio 2020) Continuano le polemiche relativamente al conteggio dei nuovi malati di coronavirus e, soprattutto, di quello dei morti. Il primario del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, già noto per le sue posizioni in merito allo stato attuale della pandemia in Italia, ha affermato che nel nostro Paese l’emergenza sarebbe finita già da due mesi, mentre in Lombardia non si muore più di coronavirus da almeno un mese. LEGGI ANCHE > Dopo De Donno a Mantova, spunta anche l’ipotesi di Zangrillo candidato sindaco di Milano Per Zangrillo, in Lombardia non si muore più di coronavirus da un mese Lo ha affermato nel corso di un’intervista al quotidiano Il Tempo, in cui ha fatto il quadro statistico ... Leggi su giornalettismo

